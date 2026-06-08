مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لترشيد الاستهلاك بسبب انخفاض التغذية

أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان، إلى مشتركيها المستفيدين في الدوائر كافة التابعة لها، بانخفاض التغذية بالمياه نتيجة الانقطاع المتكرر لخط الخدمات الكهربائي.



وأشارت إلى أن "المؤسسة تبذل جهوداً مضاعفة لاستكمال التغذية بالمياه، لكنها لا يمكنها في الوقت نفسه ضمان استمرار التغذية الكهربائية الخارجة عن ارادتها وصلاحياتها، علماً أنها تبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية للتغذية بالمياه".



وتمنت المؤسسة على "المشتركين الكرام ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الأقصى الى حين استعادة التغذية بالمياه كالمعتاد".