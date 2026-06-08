تقييم سريع للأضرار اعلنه برنامج UNDP كشف اضرارًا تتجاوز 365 مليون دولار أميركي في المباني ضمن بيروت وجبل لبنان

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان CNRS-L وبالتعاون مع الجيش اللبناني وإدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة UNDSS، نتائج التقييم السريع للأضرار على مستوى المباني المتضررة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، والذي يهدف إلى توفير تقديرات أولية دقيقة لحجم الأضرار ودعم جهود التعافي والتخطيط لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.



واعتمد التقييم على تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي GeoAI، وتحليل صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى عمليات التحقق الميدانية، بما يضمن دقة البيانات وموثوقيتها.



وأظهرت النتائج أن "إجمالي الأضرار المباشرة في المباني يُقدَّر بأكثر من 365 مليون دولار أميركي، فيما بلغ حجم الركام الناتج عن الأضرار نحو 648,942 متراً مكعباً. كما سجّل التقييم تركزاً واضحاً للأضرار في عدد من المناطق، أبرزها حارة حريك، الحدث، الشياح، برج البراجنة، الليلكي، والشويفات – العمروسية".



وبيّنت النتائج "تدمير 146 مبنى بشكل كامل، وتضرر 264 مبنى بشكل جزئي. وعلى مستوى الوحدات السكنية، تم تسجيل تدمير 3,168 وحدة سكنية بالكامل، فيما تضررت 4,437 وحدة سكنية بشكل جزئي".



وتوفر هذه النتائج "قاعدة معلومات أولية تدعم الجهات الوطنية والشركاء في تحديد الأولويات وتوجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار بشكل أكثر فعالية واستدامة، بما يسهم في تسريع عودة المجتمعات المتضررة إلى حياتها الطبيعية".