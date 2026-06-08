اليونيفيل: لم نتلق أي معلومات بشأن تحذير حول التحرك على طريق قانا - القاسمية من أي طرف

علقت قوات "اليونيفيل" في بيان على المعلومات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور تحذير يمنع تحرك أي سيارة أو آلية، بما فيها المركبات العسكرية وسيارات الإسعاف، على الطريق الممتدة من مفترق قانا إلى القاسمية تحت طائلة استهدافها.



وأكدت أنها "لم تتلق أي معلومات من هذا القبيل من أي طرف".