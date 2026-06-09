"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الحمراء والمزرعة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرب والمزوّر والسجائر المهربة والتنباك العجمي المهرّب، نتيجة عمليات دهم نفّذها في شارعَي الحمراء والمزرعة في بيروت، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة".



وأشارت الى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".