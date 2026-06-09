كنعان بعد لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي: أولوية الإصلاحات المالية تبقى استرداد الودائع

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في مكتبه في مجلس النواب، الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي مع وفدٍ مرافق ضم رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت Francois Sporer، المستشار المالي في السفارة Vincent DeDrie، الملحقة الاقتصادية في السفارة الفرنسسية Kenza Quazzani، والمدير العام للجان منى كمال، حيث جرى "عرض للأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، ومتابعة مسار الإصلاحات البنيوية المطلوبة.







وتناول اللقاء التعديلات الجديدة التي أحالتها الحكومة، قبل أيام، على قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، والتي ستناقشها لجنة المال والموازنة في جلسة تعقد الخميس المقبل"، كما افاد مكتب كنعان.







وأكد رئيس لجنة المال والموازنة أن "قانون إعادة هيكلة المصارف أقرّه المجلس النيابي في ١٤ آب 2025، وأن المطروح اليوم هو تعديلات جديدة عليه"، مشدداً على أن "الأساس يبقى إقرار خطة حكومية للتعافي تُعنى بحقوق المودعين، وتكون قابلة للتطبيق عملياً من حيث التمويل والتنفيذ، بما يضمن استرداد المودعين أموالهم، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المالي".







واعتبر أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورة، على أن يتم وفق معايير لا تلغي الحقوق، وتضمن الشفافية والمحاسبة".

