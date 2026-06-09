كركي: بعد رفع نسبة السلف الماليّة للمستشفيات والأطبّاء الى 90 % الضمان يسدّد 400 مليار ليرة عن المضمونين

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً قضى بموجبه دفع سلفات مالية بقيمة تقارب 400 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، تغطّي كلفة 5845 معاملة استشفائية لمضمونين تلقّوا علاجاتهم على نفقة الصندوق.



وبذلك، يكون إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء للمضمونين فقط، من دون غسيل الكلى، قد بلغ منذ مطلع العام الحالي نحو 2317 مليار ل.ل.، وذلك بهدف تأمين السيولة المالية اللازمة للمؤسسات الصحية، وتمكينها من الاستمرار في استقبال المرضى المضمونين وتقديم الخدمات الطبية والاستشفائية لهم من دون انقطاع. ويأتي ذلك في سياق مساعدة هذه المؤسسات على التعامل مع الارتفاع المستمر في الأكلاف التشغيلية والضغوط المالية، والذي ترجمته إدارة الصندوق من خلال زيادة نسبة السلفات الممنوحة للمستشفيات من 75% إلى 90% من قيمة المعاملات المنفّذة من قبل المضمونين.