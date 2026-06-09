دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أنَّ بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1448 هـ يوافق يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر حزيران الحالي 2026م.



وهنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خصوصا بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خيرٍ ويمن وبركة.