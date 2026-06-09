حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
أخبار لبنان
2026-06-09 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
اعتبر "حزب الله" في بيان، أن "الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعًا عن شعبنا اللبناني هو رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الاسلامية تجاه لبنان بعدما تمادى هذا العدو بغطاءٍ كامل من الإدارة الأميركية في ارتكاب جرائمه ضدَّ بلدنا، وعاود استهداف الضاحية الجنوبية، في إطار خروقه المستمرة لاتفاق وقف النار بما يؤكد استخفافه بكلِّ الاتفاقات الدَّولية".
وقال في بيان: "جاء الرد الايراني للتأكيد أنَّ مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كلِّ جهد ممكن كي تُصان الاتفاقات وأن يلتزم بها العدو الصهيوني قبل غيره، وهذه هي الرسالة التي أرادت إيران أن تبعثها بوضوح وقوة إلى كل المعنيين بجهود دعم الاستقرار في منطقتنا. وقد تزامن مع الدعم المشكور من حركة أنصار الله في اليمن في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني وإفهام الإدارة الأميركية أنَّ دعمها للعدوان الصهيوني على بلدنا سيطيح بكلِّ الاتفاقات التي تسعى إليها خصوصًا في ظلِّ إصرار الجمهورية الإسلامية على تضمين أي اتفاق معها وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان، كمقدِّمة لفرض انسحاب العدو من أرضنا اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الاعمار وإطلاق الأسرى".
ورأى "حزب الله" أن "هذا الدعم الإيراني لحقوقنا المشروعة، وتحمُّل تكلفته الماديَّة والسياسيَّة يؤكد مرَّة جديدة أنَّ ايران هي من تساند لبنان وليس العكس، وذلك انطلاقًا من مبادئها وقيمها الإنسانيَّة، ومن عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني، فإيران كانت على الدوام تريد الخير لبلدنا، وأسهمت في دعم مقاومته لتحرير أرضه وفي إعادة إعمار ما هدَّمه العدوان الصهيوني، وموقفها المشرِّف إلى جانب لبنان يستحق من سلطته الشكر وليس التنكُّر والإساءات المتعمدة استجابة لإملاءات خارجية"، قائلا: "كلِّ الأصوات المدفوعة بتلك الإملاءات لن تؤثر على صدقية هذا الموقف الإيراني الشجاع والوفاء النادر في زمن تغليب المصالح على المبادئ، فالاتهامات الباطلة التي صدرت عن بعض جهات السلطة ضدَّ الدَّور المشرِّف لإيران الساعي إلى وقف العدوان الصهيوني على لبنان، مرفوضة بالكامل لأنَّها تجافي الحقيقة وضدَّ مصلحة لبنان، فالتهجم الظالم على إيران بما في ذلك البيان المشترك مع العدو والإدارة الأميركية ضدَّها هو خارج عن كلِّ قواعد العلاقات الديبلوماسية واصطفاف مرفوض ومدان، ولم يخدم سوى العدو الصهيوني".
ودعا السلطة اللبنانية إلى "اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع الجمهورية الإسلامية بما يخدم مصالح الدولتين، والاستفادة من هذا الدعم الإيراني من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية خصوصًا على ضوء تشكُّل المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام آباد، وبذلك تتمكَّن الدولة في لبنان من خلال مفاوضات غير مباشرة مع العدو، ومستندة إلى تلك المظلّة وعوامل القوّة التي تشكلها المقاومة وصلابة الموقف الشعبي وثباته والتفاهمات الدَّاخليَّة من تحقيق مطالب شعبنا في تحرير أرضه وعودة النازحين وإعادة الإعمار وصون السيادة الوطنية".
وقال: "إنَّنا في حزب الله وباسم شعبنا وعائلات شهدائه والصامدين والنازحين وباسم كلِّ حرٍّ وشريف في وطننا نقدِّر عاليًا هذا الوفاء من قبل ايران ونحيي شجاعة هذا الموقف النبيل للولي الفقيه ولرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان وللجيش والحرس الثوري ولأبناء الشعب الايراني على وقفتهم المشهودة إلى جانب حقوقنا المشروعة وقضيتنا الوطنية، وهي الحقوق التي سنواصل الدفاع عنها من خلال مقاومتنا البطولية حتَّى تحقيقها مهما غلت التضحيات ليبقى شعبنا على أرضه يعيش بعزَّة وكرامة وحريَّة".
أخبار لبنان
حزب الله
الرد الصاروخي الإيراني
الكيان الصهيوني
لبنان
إيران
التالي
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
كركي: بعد رفع نسبة السلف الماليّة للمستشفيات والأطبّاء الى 90 % الضمان يسدّد 400 مليار ليرة عن المضمونين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-05-18
كوبا تشدد على حقها "المشروع" في الرد على أي هجوم أميركي
أخبار دولية
2026-05-18
كوبا تشدد على حقها "المشروع" في الرد على أي هجوم أميركي
0
خبر عاجل
2026-04-02
"معاريف": أضرار مادية في مبانٍ وممتلكات عامة في نهاريا إثر دفعة صاروخية من لبنان
خبر عاجل
2026-04-02
"معاريف": أضرار مادية في مبانٍ وممتلكات عامة في نهاريا إثر دفعة صاروخية من لبنان
0
أخبار لبنان
2026-03-14
الإمارات تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد دعمها لقرار لبنان حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله
أخبار لبنان
2026-03-14
الإمارات تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد دعمها لقرار لبنان حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله
0
آخر الأخبار
2026-04-11
نائب الرئيس الإيرانيّ: مضطرون للدفاع عن أنفسنا بقوة أكبر من الماضي والعالم سيتحمل تكاليف أكبر
آخر الأخبار
2026-04-11
نائب الرئيس الإيرانيّ: مضطرون للدفاع عن أنفسنا بقوة أكبر من الماضي والعالم سيتحمل تكاليف أكبر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:22
ايوب زارت رسامني: مطار القليعات خطوةً على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها
أخبار لبنان
14:22
ايوب زارت رسامني: مطار القليعات خطوةً على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها
0
أخبار لبنان
13:46
سلام استقبل وفدا من نواب بيروت في حضور الحجار واتفاق على خريطة طريق للتعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات لتأمين حاجات العاصمة
أخبار لبنان
13:46
سلام استقبل وفدا من نواب بيروت في حضور الحجار واتفاق على خريطة طريق للتعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات لتأمين حاجات العاصمة
0
أخبار لبنان
13:45
وزير الداخلية عرض مع رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى أوضاع السجناء وقانون العفو
أخبار لبنان
13:45
وزير الداخلية عرض مع رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى أوضاع السجناء وقانون العفو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2026-06-02
العد التنازلي بدأ... كل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ كرة القدم
رياضة
2026-06-02
العد التنازلي بدأ... كل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ كرة القدم
0
أخبار لبنان
2026-06-06
حزب الله: استهداف آلية للجيش جريمة مقصودة ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني
أخبار لبنان
2026-06-06
حزب الله: استهداف آلية للجيش جريمة مقصودة ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني
0
أخبار دولية
2026-06-07
خفر السواحل التايوانيون يعلنون إرسال سفن ردا على "عملية خاصة" صينية
أخبار دولية
2026-06-07
خفر السواحل التايوانيون يعلنون إرسال سفن ردا على "عملية خاصة" صينية
0
خبر عاجل
03:35
نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: العفو العام يخالف الدستور ويؤدي إلى إضعاف دور القضاء
خبر عاجل
03:35
نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: العفو العام يخالف الدستور ويؤدي إلى إضعاف دور القضاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فيصل كرامي... بين الامس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فيصل كرامي... بين الامس واليوم
0
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
0
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:31
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
07:31
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
2
أمن وقضاء
02:35
انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
أمن وقضاء
02:35
انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
3
أخبار لبنان
05:21
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
أخبار لبنان
05:21
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
4
فنّ
10:31
نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)
فنّ
10:31
نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)
5
أخبار لبنان
05:09
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
أخبار لبنان
05:09
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
6
أخبار لبنان
09:04
الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
09:04
الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"
7
خبر عاجل
07:18
القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية
خبر عاجل
07:18
القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية
8
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More