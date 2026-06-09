الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان

أخبار لبنان
2026-06-09 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان

اعتبر "حزب الله" في بيان، أن "الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعًا عن شعبنا اللبناني هو رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من الجمهورية الاسلامية تجاه لبنان بعدما تمادى هذا العدو بغطاءٍ كامل من الإدارة الأميركية في ارتكاب جرائمه ضدَّ بلدنا، وعاود استهداف الضاحية الجنوبية، في إطار خروقه المستمرة  لاتفاق وقف النار بما يؤكد استخفافه بكلِّ الاتفاقات الدَّولية". 

وقال في بيان: "جاء الرد الايراني للتأكيد أنَّ مصلحة استقرار المنطقة ودولها هو بذل كلِّ جهد ممكن كي تُصان الاتفاقات وأن يلتزم بها العدو الصهيوني قبل غيره، وهذه هي الرسالة التي أرادت إيران أن تبعثها بوضوح وقوة إلى كل المعنيين بجهود دعم الاستقرار في منطقتنا. وقد تزامن مع الدعم المشكور من حركة أنصار الله في اليمن في إطار العمل المشترك لردع الكيان الصهيوني وإفهام الإدارة الأميركية أنَّ دعمها للعدوان الصهيوني على بلدنا سيطيح بكلِّ الاتفاقات التي تسعى إليها خصوصًا في ظلِّ إصرار الجمهورية الإسلامية على تضمين أي اتفاق معها وقفًا شاملًا لإطلاق النار في كل الجبهات وبالأخص في لبنان، كمقدِّمة لفرض انسحاب العدو من أرضنا اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الاعمار وإطلاق الأسرى".  

ورأى "حزب الله" أن "هذا الدعم الإيراني لحقوقنا المشروعة، وتحمُّل تكلفته الماديَّة والسياسيَّة يؤكد مرَّة جديدة أنَّ ايران هي من تساند لبنان وليس العكس، وذلك انطلاقًا من مبادئها وقيمها الإنسانيَّة، ومن عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني، فإيران كانت على الدوام تريد الخير لبلدنا، وأسهمت في دعم مقاومته لتحرير أرضه وفي إعادة إعمار ما هدَّمه العدوان الصهيوني، وموقفها المشرِّف إلى جانب لبنان يستحق من سلطته الشكر وليس التنكُّر والإساءات المتعمدة استجابة لإملاءات خارجية"، قائلا: "كلِّ الأصوات المدفوعة بتلك الإملاءات لن تؤثر على صدقية هذا الموقف الإيراني الشجاع والوفاء النادر في زمن تغليب المصالح على المبادئ، فالاتهامات الباطلة التي صدرت عن بعض جهات السلطة ضدَّ الدَّور المشرِّف لإيران الساعي إلى وقف العدوان الصهيوني على لبنان، مرفوضة بالكامل لأنَّها تجافي الحقيقة وضدَّ مصلحة لبنان، فالتهجم الظالم على إيران بما في ذلك البيان المشترك مع العدو والإدارة الأميركية ضدَّها هو خارج عن كلِّ قواعد العلاقات الديبلوماسية واصطفاف مرفوض ومدان، ولم يخدم سوى العدو الصهيوني".

ودعا السلطة اللبنانية إلى "اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع الجمهورية الإسلامية بما يخدم مصالح الدولتين، والاستفادة من هذا الدعم الإيراني من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية خصوصًا على ضوء تشكُّل المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام آباد، وبذلك تتمكَّن الدولة في لبنان من خلال مفاوضات غير مباشرة مع العدو، ومستندة إلى تلك المظلّة وعوامل القوّة التي تشكلها المقاومة وصلابة الموقف الشعبي وثباته والتفاهمات الدَّاخليَّة من تحقيق مطالب شعبنا في تحرير أرضه وعودة النازحين وإعادة الإعمار وصون السيادة الوطنية".

وقال: "إنَّنا في حزب الله وباسم شعبنا وعائلات شهدائه والصامدين والنازحين وباسم كلِّ حرٍّ وشريف في وطننا نقدِّر عاليًا هذا الوفاء من قبل ايران ونحيي شجاعة هذا الموقف النبيل للولي الفقيه ولرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان وللجيش والحرس الثوري ولأبناء الشعب الايراني على وقفتهم المشهودة إلى جانب حقوقنا المشروعة وقضيتنا الوطنية، وهي الحقوق التي سنواصل الدفاع عنها من خلال مقاومتنا البطولية حتَّى تحقيقها مهما غلت التضحيات ليبقى شعبنا على أرضه يعيش بعزَّة وكرامة وحريَّة". 

أخبار لبنان

حزب الله

الرد الصاروخي الإيراني

الكيان الصهيوني

لبنان

إيران

LBCI التالي
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
كركي: بعد رفع نسبة السلف الماليّة للمستشفيات والأطبّاء الى 90 % الضمان يسدّد 400 مليار ليرة عن المضمونين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-18

كوبا تشدد على حقها "المشروع" في الرد على أي هجوم أميركي

LBCI
خبر عاجل
2026-04-02

"معاريف": أضرار مادية في مبانٍ وممتلكات عامة في نهاريا إثر دفعة صاروخية من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-14

الإمارات تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد دعمها لقرار لبنان حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-11

نائب الرئيس الإيرانيّ: مضطرون للدفاع عن أنفسنا بقوة أكبر من الماضي والعالم سيتحمل تكاليف أكبر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:22

ايوب زارت رسامني: مطار القليعات خطوةً على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها

LBCI
أخبار لبنان
13:46

سلام استقبل وفدا من نواب بيروت في حضور الحجار واتفاق على خريطة طريق للتعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات لتأمين حاجات العاصمة

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وزير الداخلية عرض مع رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى أوضاع السجناء وقانون العفو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-06-02

العد التنازلي بدأ... كل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ كرة القدم

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-06

حزب الله: استهداف آلية للجيش جريمة مقصودة ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني

LBCI
أخبار دولية
2026-06-07

خفر السواحل التايوانيون يعلنون إرسال سفن ردا على "عملية خاصة" صينية

LBCI
خبر عاجل
03:35

نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: العفو العام يخالف الدستور ويؤدي إلى إضعاف دور القضاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فيصل كرامي... بين الامس واليوم

LBCI
أمن وقضاء
13:25

النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟

LBCI
أمن وقضاء
13:22

الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:31

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
أمن وقضاء
02:35

انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها

LBCI
أخبار لبنان
05:21

دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية

LBCI
فنّ
10:31

نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:09

حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:04

الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"

LBCI
خبر عاجل
07:18

القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More