قائد الجيش يلتقي نظيره الباكستاني ويتفقان على "تعزيز التعاون العكسري"

التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير نظيره اللبناني العماد رودولف هيكل الذي بدأ السبت زيارة إلى باكستان، واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما.



وذكر الجيش الباكستاني في بيان، أن القائدَين بحثا "قضايا ذات اهتمام مشترك، والبيئة الأمنية الإقليمية المتطوّرة، والتعاون الدفاعي، وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية".



وأشار البيان إلى أن منير "شدّد على التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية"، وذلك عقب مراسم استقبال رسمية شملت استعراض حرس الشرف في مدينة روالبندي.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على مضمون الزيارة قوله إن "لبنان جزء أساسي من المفاوضات" بين إيران والولايات المتحدة.