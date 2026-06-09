الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المدير العام لقوى الأمن الداخلي في "الأمر العام" عيد قوى الأمن الـ165: المرحلة المقبلة تتطلّب منّا التمسّك بقيم النزاهة والكفاءة والشفافية

أخبار لبنان
2026-06-09 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدير العام لقوى الأمن الداخلي في &quot;الأمر العام&quot; عيد قوى الأمن الـ165: المرحلة المقبلة تتطلّب منّا التمسّك بقيم النزاهة والكفاءة والشفافية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
المدير العام لقوى الأمن الداخلي في "الأمر العام" عيد قوى الأمن الـ165: المرحلة المقبلة تتطلّب منّا التمسّك بقيم النزاهة والكفاءة والشفافية

أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله "الأمر العام" بمناسبة ٩ حزيران عيد قوى الأمن الـ165: ثقة الناس مسؤولية… وخدمة الوطن رسالة.

وجاء فيه: "يحلّ علينا عيد قوى الأمن الداخلي 165 ولا تزال هذه المؤسّسة العريقة خالدة بشهدائها، وصامدة بعناصرها، ومستمرّة بمسؤوليّتها وواعدة بقدراتها.

أيّها الضبّاط والرتباء والأفراد

إنّ أفضل ما نعدُ به الوطن اليوم، هو تأكيدنا على مواصلة أداء رسالتنا الوطنية، في ظلّ الظروف الدقيقة، والتحدّيات المتنوّعة التي تفرض علينا جميعًا أن نكون على أهبة الاستعداد، وبمزيد من اليقظة والثبات، لتأدية رسالتنا الوطنية التي تعهّدناها، والتي تشكّل حجر الأساسِ في قوّة الوطن وبنائه وتطوّره.

فالأمن لا يقتصر على تاريخ ومنجزات، ولا على استذكار جهود، بل هو تضحية يومية، وتجديد غير منتهي الصلاحية، بالتزام المسؤولية بما تقتضيه الوظيفة والقيمِ الوطنية، وأنا أعلمُ أنّكم خير من كان ولا يزال على العهد، لأنّكم أظهرتم وفاءكم واندفاعكم وصبركم في أقسى الظروف التي تمرّ فيها هذه المؤسّسة ولبنان، فقد أثبتّم قدرتكم على التكيّف مع هذه الظروف القاهرة، أنتم وعائلاتكم التي ساندتكم، فاستطعتم أن توازنوا بين مسؤوليّتكم وحياتكم الشخصية بكلّ عزم وإرادة، لأنّكم تؤمنون بأنفسكم وواجباتكم، كما بهذه المؤسّسة ورسالتها، وهذا لا يكون إلّا من مبدأ التفاني والإخلاص في أداء الواجب.

أيّها الزملاء

إنّ المسؤوليّات الملقاة على عاتقنا، تزداد يومًا بعد يوم، في ظلّ ما يشهده العالم من تحوّلات أمنيّة وسياسية واقتصادية واجتماعية، كذلك بما تشهده من تحوّلات تقنية متسارعة، ومن هنا اقتضى واجبنا أن نكون في أعلى درجات الانضباط والاحترافية، والتقيّد بالقانون، وتعزيز الثقة بالمجتمع والناس، تأسيسًا على التعاون والشراكة انطلاقًا من مبدأ المصير الواحد، تحت شعار "معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا"، ولا سيّما في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي يعانيها الوطن، بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي المتهالك، والوضع الأمني الذي نعيشه في ظلّ العدوان على الوطن، والوضع الاجتماعي الذي فرض وضعية النزوح القسري، وهذا ما يعانيه الوطن على امتداد جغرافيّته، فيطال مهامّ كلّ قطعات قوى الأمن ومراكزها من دون استثناء.

من هنا قوّتنا تكمن في تطبيق القانون، واحترام حقوق الإنسان، والتزام الأخلاق والقيم الإنسانيّة التي عرفها الناس فينا، وأضيف عليها مسألة ترسيخ روح التضامن التي تعزّز قوّة المؤسّسة وثقة الناس بها انطلاقًا من وحدة الصفّ وتكامل الأدوار، فالأمن الناجح بات في هذا العصر ثمرة جهود مشتركة، ورؤية شاملة سبّاقة إلى احتواء الشرّ.

أيّها الأمنيّون ضبّاطًا ورتباءً وأفرادًا، إناثًا وذكورًا

فلنستكمل ما نحن عليه من تضحية ومسؤولية، على الرغم من الأعباء والضغوط التي لا تستثني أحدًا، فحقّ الوطن والناس أن يعيشوا الأمن كلّ يوم، خارجًا عن أيّ اعتبار، فكونوا على قدر هذه الآمال، وجهودكم مقدّرة ومثمّنة في مختلف المواقع والمهامّ.

نستذكر في هذا العيد بكلّ إجلال، شهداءنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وحماية أمن أبنائه، هم كانوا وسيبقون منارة تعكس وفاءهم وتضحياتهم في أداء الواجب بكلّ شرف وإخلاص، لهم كلّ التقدير، ولعوائلهم كلّ السند والدعم.

إنّ المرحلة المقبلة تتطلّب منّا التمسّك بقيم النزاهة والكفاءة والشفافية، والاستمرار في تطوير قدراتنا ومهاراتنا، ومواكبة المستجدّات بما يعزّز جهوزيتنا وفاعليتنا، وهذا ما نتعهّده بتجدّد ذكرى تأسيس قوى الأمن التي نؤمن جميعًا بقدرتها على أن تكون المؤسّسة الأمنية المثالية بثوابتها الوطنية والأخلاقية.

أجدّد ثقتي بكم وبقدراتكم على مواصلة أداء رسالتكم بكلّ شجاعة وتفان، فلنبقَ على العهد أمناء على القانون، أوفياء لرسالتنا، ثابتين في مواجهة التحدّيات مهمّا اشتدّت.

عاشت قوى الأمن الداخلي، وعاش لبنان".

أخبار لبنان

العام

الأمن

الداخلي

"الأمر

العام"

الأمن

الـ165:

المرحلة

المقبلة

تتطلّب

التمسّك

النزاهة

والكفاءة

والشفافية

LBCI التالي
فرعية البيئة تابعت درس اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه
قائد الجيش يلتقي نظيره الباكستاني ويتفقان على "تعزيز التعاون العكسري"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-06

هذا ما قاله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير للـLBCI من مطار رينيه معوض - القليعات

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-29

بري استقبل المدير العام للأمن العام

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-29

الرئيس جوزاف عون عرض مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الأمنية في البلاد

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-14

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وزعت عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري لشهر نيسان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:22

ايوب زارت رسامني: مطار القليعات خطوةً على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها

LBCI
أخبار لبنان
13:46

سلام استقبل وفدا من نواب بيروت في حضور الحجار واتفاق على خريطة طريق للتعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات لتأمين حاجات العاصمة

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وزير الداخلية عرض مع رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى أوضاع السجناء وقانون العفو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-06-02

العد التنازلي بدأ... كل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ كرة القدم

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-06

حزب الله: استهداف آلية للجيش جريمة مقصودة ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني

LBCI
أخبار دولية
2026-06-07

خفر السواحل التايوانيون يعلنون إرسال سفن ردا على "عملية خاصة" صينية

LBCI
خبر عاجل
03:35

نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: العفو العام يخالف الدستور ويؤدي إلى إضعاف دور القضاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فيصل كرامي... بين الامس واليوم

LBCI
أمن وقضاء
13:25

النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟

LBCI
أمن وقضاء
13:22

الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:31

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
أمن وقضاء
02:35

انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها

LBCI
أخبار لبنان
05:21

دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية

LBCI
فنّ
10:31

نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:09

حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:04

الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"

LBCI
خبر عاجل
07:18

القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More