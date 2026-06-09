الأمن العام يوقف منح سمات الدخول لرعايا الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا

جابر إلتقى مبعوث الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية ووفد "البنك الدولي": الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات

جابر إلتقى مبعوث الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية ووفد "البنك الدولي": الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات

نواف سلام: رجال قوى الأمن أثبتوا أنهم على الموعد في أصعب الظروف... ونسعى إلى تحسين ظروفهم