نواف سلام: رجال قوى الأمن أثبتوا أنهم على الموعد في أصعب الظروف... ونسعى إلى تحسين ظروفهم

رأى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن رجال قوى الأمن أثبتوا أنهم على الموعد.



وقال سلام في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي: "أتوجّه بالتهنئة إلى هذه المؤسسة، قيادةً وضباطاً وعناصرَ. ففي أصعب الظروف، أثبت رجال قوى الأمن أنهم على الموعد. وقفوا حيث يجب أن تقف الدولة، فكانوا درعاً لوطن وسنداً للمواطن".



وأضاف: "كما هم يؤدّون واجبهم بإخلاص، فإننا نسعى من جهتنا إلى تحسين ظروفهم وتأمين ما يستحقّونه من دعم".