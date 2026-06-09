بدر من قصر بعبدا: الرئيس عون متمسك بمواصلة المساعي لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب نبيل بدر الذي قال:" لقاؤنا يأتي في إطار متابعة الملفات الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، والجهود المبذولة لوقف العدوان وتعزيز الاستقرار".



ولفت الى ان" الرئيس عون متمسك بمواصلة المساعي الهادفة إلى وقف الحرب وتثبيت الاستقرار، بما يعزز دور الدولة ويحفظ مصالح اللبنانيين".



واشار الى ان البحث تناول" ملف قانون العفو العام وسبل الدفع نحو إقراره ضمن معالجة عادلة ومتوازنة تراعي القانون والاعتبارات الإنسانية".