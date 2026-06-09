حبيب يسلّم رئيس الحكومة "اليوبيل الذهبي" لمصرف الإسكان ويطلب دعمه لإلغاء رسم التسجيل العقاري حتى سقف الـ100 ألف دولار

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي اليوم، يرافقه ممثل الدولة في مجلس إدارة المصرف توفيق ناجي، مفوّض الحكومة علي سماحة، والمستشار القانوني للمصرف مالك ارسلان.



وسلّم حبيب الرئيس سلام "اليوبيل الذهبي" لمصرف الإسكان بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسه.



وقال حبيب بعد اللقاء: "تشرّفنا بلقاء دولة الرئيس القاضي نواف سلام، وأطلعناه على نشاط مصرف الإسكان والمشاريع التي قام بها، لا سيما الجهود المبذولة لتأمين القروض من الصناديق العربية حفاظاً على استمرارية القروض المخصّصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف: "كذلك أطلعناه على الإنجازات التي حققها مصرف الإسكان لجهة منح قروض بالدولار الأميركي لشراء وترميم وبناء مسكن، وقروض بالليرة اللبنانية للترميم وشراء أراضٍ لبناء وحدات سكنية وعرضها لاحقاً للبيع أو للإيجار التملكي، ونحن على تواصل دائم مع الصناديق العربية لتحقيق هذا المشروع".



وتابع: "كما طلبنا من دولة الرئيس دعم طلب مصرف الإسكان الذي رفعناه إلى وزارة المالية والقاضي بإعفاء من رسم التسجيل لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة للقروض التي يقدّمها مصرف الإسكان حتى سقف الـ100 ألف دولار، وذلك بهدف التخفيف من معاناة المقترضين في ظل الظروف الراهنة".



لفت الى أنها "كانت فرصة شرحنا فيها لدولة الرئيس بعض الأرقام، حيث أبلغناه بأنه من أصل مجموع القرض الذي حصلنا عليه من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" عام 2025 بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 165 مليون دولار أميركي، تمّ صرف حتى تاريخه حوالي 69 مليوناً و779 ألف دولار أميركي، وقد خصص الجزء الأكبر من هذه القروض لشراء الشقق السكنية، وهو حق مشروع للمواطنين الراغبين في التملك".



وأشار الى أن عدد قروض شراء مسكن بلغ 928 قرضاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 64 مليوناً و917 ألف دولار، ما أتاح لعدد كبير من العائلات اللبنانية شراء مساكن خاصة بها، أما قروض البناء فبلغ عددها 46 قرضاً فقط بقيمة 3 ملايين و851 ألف دولار، فيما قروض الترميم سجّلت 28 ملفاً بقيمة مليون و11 ألف دولار. وبذلك يكون مجموع الملفات كلها 1002 ملفاً بقيمة 69 مليوناً و779 ألف دولار.



وقال: "في المقلب الآخر، وضعنا دولة الرئيس في أجواء التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر بالتنسيق والتعاون بين مصرف الإسكان واتحاد مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، ونأمل أن يُعقد تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيّد كي يشكّل هذا المؤتمر فرصة لتقديم نموذج عن البيوت المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهو أحد المشاريع التي يُعدّها مصرف الإسكان لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتسهيل حياة اللبنانيين على مساحة الوطن".



وأضاف: "أخيراً، وفي ظل الأوضاع الراهنة، لا بد من أن نتمنى لبلدنا الحبيب لبنان الهدوء والاستقرار الأمني كما الازدهار الاقتصادي، كي يستعيد دوره الريادي على الخريطة الاقتصادية والمالية العالمية كما يليق به كصلة وصل بين دول العالم أجمع".







