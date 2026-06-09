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البعريني في قصر بعبدا: ندعم الرئيس عون في توجهاته السياسية
أخبار لبنان
2026-06-09 | 07:27
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البعريني في قصر بعبدا: ندعم الرئيس عون في توجهاته السياسية
عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع النائب وليد البعريني الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة.
وشكر النائب البعريني الرئيس عون على الاهتمام الذي ابداه لتأهيل مطار رينيه معوض في القليعات نظراً للانعكاسات الإيجابية التي يوفرها على الحركة الاقتصادية في عكار خصوصاً والشمال عموماً، مشيرا الى أن إعادة تشغيل المطار تفرض أيضا الاهتمام بالبنى التحتية ولاسيما الطرق المؤدية اليه وشبكات الماء والكهرباء والانارة الليلية وغيرها، إضافة الى انعاش الخدمات الاجتماعية في المنطقة.
وجدد النائب البعريني دعم الرئيس عون في توجهاته السياسية، ولاسيما في مسألة المفاوضات لوضع حد لمعاناة الشعب اللبناني وحفظ وحدة الدولة وسيادتها على أرضها، منوهاً بالتضحيات التي يقدمها الجيش والشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الكرامة الوطنية.
أخبار لبنان
جوزاف عون
وليد البعريني
مطار
القليعات
المفاوضات
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