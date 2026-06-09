مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك يوم الثلاثاء 16 حزيران 2026.