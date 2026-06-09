فريد البستاني تعليقاً على تعيين أيمن عبد الغفور في النافعة: مرحبا إصلاح

كتب النائب فريد البستاني على حسابه على منصة إكس تعليقاً على آخر تعيين في مصلحة تسجيل السيارات: "‏إن تعيين ايمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة خطوة ناقصة لأنه متهم بقضايا فساد ولم تتم محاكمته بعد. فبينما يقوم العميد نزيه قبرصلي بعمل جبّار لتنظيم وتحديث هذا المرفق الحيوي، تأتي هذه الخطوة لتعيدنا الى زمن استفحال الفساد. نطالب محافظ بيروت الرجل النزيه مروان عبود العودة عن هذا التعيين الخاطئ ونحمّل وزير الداخلية ورجل الدولة المستقيم أحمد الحجار مسؤولية هذا القرار. وإلّا فمرحبا إصلاح."