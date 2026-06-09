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بو صعب استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
2026-06-09 | 08:23
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بو صعب استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
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بو صعب استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى حيث جرى مناقشة ملف المفاوضات التي تجري في الولايات المتحدة الأميركية وكيفية التوصل الى وقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية وانهاء الحرب.
 

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