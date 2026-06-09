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رسامني عرض مع القائم بأعمال السفارة السورية تعزيز التعاون المشترك والتقى السفيرة اليونانية
أخبار لبنان
2026-06-09 | 10:35
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رسامني عرض مع القائم بأعمال السفارة السورية تعزيز التعاون المشترك والتقى السفيرة اليونانية
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم اجتماعاً مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري ومدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات اللبنانية – السورية وتطوير آليات التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات النقل والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وتناول اللقاء الرؤية الاستراتيجية للتعاون الثنائي بما يواكب مصالح البلدين ويعزز التنسيق في قطاعات النقل البري والجوي، والمعابر الحدودية، والطيران المدني.
واستقبل الوزير رسامني سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، في زيارة بروتوكولية، حيث جرى البحث في التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، لا سيما في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة واختصاصاتها.
وعلى صعيدٍ آخر، التقى الوزير رسامني النواب محمد سليمان، ووليد البعريني، وغادة أيوب، حيث جرى البحث في الشؤون الإنمائية والمطالب المناطقية.
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