رئيس الحكومة استقبل السفير كرم وتقييم للجولة الرابعة من المفاوضات

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير سيمون كرم، حيث تم تقييم الجولة الرابعة من المفاوضات ونتائجها، والبحث في التحضير للجولة المقبلة في ضوء التطورات الراهنة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق إلى المناطق التجريبية وانتشار الجيش فيها وعودة الأهالي، في سياق تحقيق انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المعترف بها.