الحجار: وقف إطلاق النار مدخل أساسي للاستقرار ولا خلاص إلا بالدولة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، وفدا من بلدة دير ميماس، اطلع منه على أوضاع البلدة والتحديات التي تواجه أبناءها في ظل الوضع الراهن. كما استمع إلى مطالبه، لا سيما في ما يتعلق بجريمة مقتل رئيس البلدية وإصابة المختار.

وقدّم الوزير الحجار التعازي إلى أهالي دير ميماس بوفاة رئيس البلدية، مؤكداً "أهمية استكمال التحقيقات الجارية بإشراف القضاء المختص لتحقيق العدالة".

وتمنى الحجار "التوصل قريبا إلى وقف حقيقي لإطلاق النار"، معتبرا أن "تحقيق ذلك مدخل أساسي لبدء معالجة الأزمة الراهنة ووضع البلد على سكة الاستقرار"، مؤكدا أن “لا خلاص إلا بالدولة اللبنانية وبحضورها الفاعل في الجنوب وكل لبنان".