ايوب زارت رسامني: مطار القليعات خطوةً على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها

زارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب عصر اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مهنئةً إياه على الإنجاز المحقق في ملف مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات، باعتباره "خطوةً على طريق الإنماء المتوازن طال انتظارها".



كما عرضت معه حاجات قضاء جزين على صعيد البنية التحتية، وشددت على "ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التلزيم وإطلاق مشاريع صيانة وتزفيت الطرقات التي تأخرت بسبب الأحداث والظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان، لما لذلك من أهمية في خدمة أبناء المنطقة وتحسين شبكة الطرق فيه".