مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لا صحة لما تردد عن مساع فرنسية لإدخال تعديلات على البيان المشترك اللبنانيّ الاسرائيليّ

أكّدت مصادر ديبلوماسية للـLBCI أن لا صحة لما تردد عن مساع فرنسية من خلال التواصل مع الموفد توم براك، لإدخال تعديلات على البيان المشترك اللبنانيّ الاسرائيليّ.

وأوضحت المصادر أنّ التواصل الفرنسيّ الاميركيّ يشمل امورًا عديدة واوسع بدءا من لبنان الى المنطقة.

وقالت المصادر إنّ فرنسا تدعم المسار التفاوضيّ والبيان المشترك الصادر عن الجولة الرابعة من مفاوضات واشنطن، سيما مبدأ اقامة مناطق تجريبية التي يمكن ان تشكل بداية لحل عملي يؤمن الانسحاب الاسرائيليّ من الجنوب واعطاء الجيش اللبنانيّ امكان بسط سيادته على كامل الاراضي اللبنانية وعودة النازحين.

ورأته بداية حل شامل يخدم مصلحة لبنان واسرائيل.

وشددت فرنسا، وفق المصادر، على دعمها الكامل لقرار ات الحكومة اللبنانية.