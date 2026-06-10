أبي المنى بعد لقاء عون: الوحدة الوطنية الضمانة الأساسية لعبور المرحلة الصعبة

ذكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، سامي أبي المنى أن "رئيس الجمهورية أعلن تبنيه لمضامين واهداف البيان الختامي للقمة الروحية التي انعقدت في الثاني من هذا الشهر، وهو ما يعكس التلاقي بين المرجعيات الروحية ورئاسة الجمهورية حول الثوابت الوطنية والقيم الجامعة".



وأكد أبي المنى، بعد لقاءه مع وفد من ممثلي رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية الرئيس جوزاف عون، أن "المسؤولية الملقاة على عاتق القيادات الروحية تتكامل مع مسؤولية مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان".



وأوضح أن "الوحدة الوطنية تبقى مصدر القوة الحقيقي للبنان، وان حماية السلم الأهلي وترسيخ الشراكة الوطنية بين جميع المكونات اللبنانية يشكلان الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة الصعبة".