مفوضية حقوق الإنسان: سنرسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد.



وانجر لبنان إلى الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط في الثاني من آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لإيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي شنت من جانبها حملة جوية وبرية واسعة النطاق على البلاد.