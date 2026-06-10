فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟

انتشر صباح اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشابين انهالا على بعضهما بالضرب وهما يركنان السيارة نفسها.



وبحسب المعلومات، تبين أن الشابين يدعيان ليوناردو صليبا وجيو كفوري من منطقة المروج، وكانا يمضيان وقتهما سوياً على البحر، وعند عودتهما اختلفا على امور شخصية متعلقة بالدفع.



وعلم أن أحد الشابين استقل سيارة أجرة عقب المشاجرة مع صديقه والآخر أكمل طريقه بسيارته، وقد انتهى الإشكال عند هذا الحد.



وبعيداً من الإشكال فإن السيارة التي كانا يستقلانها اثارت بلبلة. فبحسب رقم السيارة، يتبين انها مملوكة من السيدة غادة عبد الرزاق كريم، وهي لبنانية من الجنوب - كفرحونة، متزوجة من سوري وتعيش في سوريا.



أحد اصدقاء العائلة وهو المدعو جان الديوب سوري الجنسية من حمص - وادي النصارى، وهو يعيش في لبنان منذ سنوات، اشترى السيارة وسجلها بإسم المدعوة غادة.



لكن منذ فترة باع سيارته الى المدعو حليم صبح من عاليه، لكن صبح لم يسجلها وعاد وباعها للمدعو جان كلود صليبا والد ليوناردو احد الشابين الذين كانا في السيارة.



وفي اتصال مع صليبا، أوضح أنه سجّل السيارة رسميًا باسمه، إلا أن إجراءات تغيير لوحة التسجيل لم تُستكمل بعد، لهذا السبب تبين وبحسب رقم السيارة انها تعود للسيدة غادة عبد الرزاق كريم، فيما القوى الامنية وتحديداً فصيلة انطلياس تحقق في الموضوع.