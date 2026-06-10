الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال شخصين في جنوب لبنان ونقلهما للاستجواب

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين قال إنها اقتربا من قواته في جنوب لبنان، واقتادهما إلى اسرائيل لاستجوابهما.



وقال الجيش في بيان أُرسل لوكالة فرانس برس: "في وقت سابق اليوم، رصد الجنود شخصين مشتبه بهما اقتربا من المنطقة حيث يعملون في جنوب لبنان"، مضيفا أنّه "بعد رصدهما، وللتأكد من عدم وجود تهديد، ألقت القوات... القبض على المشتبه بهما، ونُقلا إلى الأراضي الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".