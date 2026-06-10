رجي أمام لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية

لبىّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.



افتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب برونو فوكس بكلمة ترحيبية بالوزير رجي، معتبراً حضوره فرصةً ثمينة للاطلاع على حقيقة الواقع اللبناني الذي وصفه بأنه بات رهينةً للأزمة الإقليمية المتشعبة.



وأكد فوكس على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن لبنان وجد نفسه في مواجهة حرب لم يختَرها، في ظل خرق متبادل لوقف إطلاق النار من قِبَل إسرائيل وحزب الله على حدٍّ سواء.



من جهته، أعرب الوزير رجي عن شكره للجنة على دعوتها، مؤكداً أن لبنان يعيش ظروفاً بالغة الصعوبة جراء حرب فُرضت عليه خدمةً لأجندات خارجية لا تمتّ لمصالحه بصلة.



وأبدى ارتياحه لوجود قيادة سياسية تجمع لأول مرة منذ سنوات طويلة رئيسا للجمهورية وآخر للحكومة يتمتعان بالجرأة والحسم، على رأس حكومة قد تكون الأكفأ منذ أمد بعيد، وتضع وقف إطلاق النار في صدارة أولوياتها.



وشدد رجي على أن مسار التفاوض الجاري يُدار حصراً من قِبَل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبراً أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها عن تحقيق أي حلٍّ مستدام.



وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب، أكد رجي أن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها.



كما طالب بدعم سياسي فرنسي فاعل للبنان في منابر الأمم المتحدة وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني وضمان المساعدات الإنسانية للنازحين من القرى الجنوبية، تمكيناً لهم من العيش بكرامة ريثما يعودون إلى أراضيهم، إلى جانب دعم الصامدين في قراهم.



أما فيما يخص مرحلة ما بعد اليونيفيل، فقد أكد رجي ضرورة إيجاد بعثة مراقبة تحظى بغطاء دولي، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية لا تزال موضع تشاور ونقاش.