الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي أمام لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية

أخبار لبنان
2026-06-10 | 10:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي أمام لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجي أمام لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: المفاوضات تقودها الدولة اللبنانية حصراً ووقف النار أولوية

لبىّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي،  بحضور سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

افتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب برونو فوكس بكلمة ترحيبية بالوزير رجي، معتبراً حضوره فرصةً ثمينة للاطلاع على حقيقة الواقع اللبناني الذي وصفه بأنه بات رهينةً للأزمة الإقليمية المتشعبة. 

وأكد فوكس على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن لبنان وجد نفسه في مواجهة حرب لم يختَرها، في ظل خرق متبادل لوقف إطلاق النار من قِبَل إسرائيل وحزب الله على حدٍّ سواء.

من جهته، أعرب الوزير رجي عن شكره للجنة على دعوتها، مؤكداً أن لبنان يعيش ظروفاً بالغة الصعوبة جراء حرب فُرضت عليه خدمةً لأجندات خارجية لا تمتّ لمصالحه بصلة. 

وأبدى ارتياحه لوجود قيادة سياسية تجمع لأول مرة منذ سنوات طويلة رئيسا للجمهورية وآخر للحكومة يتمتعان بالجرأة والحسم، على رأس حكومة قد تكون الأكفأ منذ أمد بعيد، وتضع وقف إطلاق النار في صدارة أولوياتها.

وشدد رجي على أن مسار التفاوض الجاري يُدار حصراً من قِبَل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبراً أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها عن تحقيق أي حلٍّ مستدام.

وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب، أكد رجي أن سلاح حزب الله فقد مبرراته وجدواه، وأن الدولة اللبنانية ماضية بعزم في مسار حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها. 

كما طالب بدعم سياسي فرنسي فاعل للبنان في منابر الأمم المتحدة وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني وضمان المساعدات الإنسانية للنازحين من القرى الجنوبية، تمكيناً لهم من العيش بكرامة ريثما يعودون إلى أراضيهم، إلى جانب دعم الصامدين في قراهم. 

أما فيما يخص مرحلة ما بعد اليونيفيل، فقد أكد رجي ضرورة إيجاد بعثة مراقبة تحظى بغطاء دولي، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية لا تزال موضع تشاور ونقاش.

أخبار لبنان

الشؤون

الخارجية

الفرنسية:

المفاوضات

تقودها

الدولة

اللبنانية

حصراً

النار

أولوية

LBCI التالي
الجيش: توقيف شخص في المريجة لترويجه المخدرات واثنين في العاصي ومشاريع القاع لإطلاقهما النار
قيادة الجيش تنعى الجندي الشهيد محمد سليمان الأحمد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-18

لجنة التنسيق اللّبنانيّة – الفرنسيَّة (CCLF) رفضت استباحة إيران والإعتداءات الإسرائيليّة ورحبت بوقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-14

لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية ترحب بإطلاق المفاوضات اللبنانية-الاسرائيلية وتدعم رئيس الحكومة وقرارات الدولة السيادية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-26

وزير الخارجية المصرية: نؤكد أهمية دعم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في القيام بمهامه لفرض سلطة الدولة وسيادتها على كامل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة حصرا

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-17

عون يبحث الأوضاع الأمنية مع الحجار ومنسى: أولوية لوقف النار وبسط سلطة الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:48

رجي: إستئناف صادرات لبنان إلى السعودية صفحة مشرقة

LBCI
أخبار لبنان
17:46

عيسى الخوري: اليوم تعود منتجاتنا إلى سوقٍ شقيق

LBCI
أخبار لبنان
16:18

الرئيس عون يشكر ولي العهد السعودي على استئناف استيراد المنتجات اللبنانية: هذا القرار تعبيرٌ صادقٌ عن عمق الأخوة العربية

LBCI
أخبار لبنان
16:07

اتصال بين فيصل بن فرحان ونواف سلام: توجيه سعودي باستئناف الصادرات اللبنانية ودعم لاستقرار لبنان وسيادته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:56

ولي العهد السعودي يأمر باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب الرئيسين عون وسلام

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-08

وسائل إعلام إسرائيلية: مستشفى إيخلوف في تل أبيب أعلن انتقاله للعمل تحت الأرض والغرف المحصنة

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-01

تفجير ٤ منازل على اطراف دبل - عيتا الشعب بالقرب من المعصرة الحديثة

LBCI
رياضة
2026-04-05

بعد حادث السير المروّع... ظهور علني أول للملاكم جوشوا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:07

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة

LBCI
أمن وقضاء
04:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع

LBCI
فنّ
15:30

بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
منوعات
11:58

من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها

LBCI
أخبار لبنان
11:21

زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟

LBCI
أخبار لبنان
08:34

فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟

LBCI
أخبار دولية
00:02

القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More