الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كرامي وقعت ونظيرها السعودي مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي: رغم ما يمر به لبنان من أزمة كبيرة لكنه ما زال يقوم بدوره التربوي لمواكبة التقدم العالمي
أخبار لبنان
2026-06-10 | 14:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
كرامي وقعت ونظيرها السعودي مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي: رغم ما يمر به لبنان من أزمة كبيرة لكنه ما زال يقوم بدوره التربوي لمواكبة التقدم العالمي
وقعت وزيرة التربية ريما كرامي ووزير التعليم في السعودية يوسف بن عبد الله البنيان ممثلا بنائبة الوزير الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اليوم، مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد ، تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية وفاقا لمبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار القوانين المعمول بها في البلدين.
وتم التوقيع في مكتب وزير التربية في الرياض، بحضور سفير لبنان لدى المملكة علي قرانوح والوفد المرافق للوزيرة الذي ضم كلا من: مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة مكتب الوزيرة كرامي مايا مداح، أمينة سر الوزيرة أمل شعبان، المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي. وحضر عن الجانب السعودي كل من نائب الوزير سعد الحربي ووكلاء الوزارة .
ونصت المذكرة على "تبادل زيارات المسؤولين عن التعليم وتبادل الوفود العلمية وتشجيع البحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب العلمية وبين الجامعات ومراكز البحوث . كما يعمل الجانبان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين وخصوصا في المجالات الفنية والطبية والتقنية . كما يعمل الجانبان على التبادل بين الجامعات ومعادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا والإعتراف المتبادل ، كما يتبادلان المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة. ويعمل الجانبان على وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة . وصياغة المشاريع المقبلة حول التبادل العلمي والمعرفي.
وعبر كل من نائبي الوزير السعودي عن ترحيبهم بالوزيرة والوفد المرافق، واشادوا بتاريخها وإنجازاتها التربوية ومشاركاتها المعروفة في المملكة من خلال المشاريع العديدة التي نفذتها حتى قبل تسلمها مهام وزارة التربية.
كرامي
من جهتها، اكدت الوزيرة كرامي في خلال حفل التوقيع أنها "تحمل رسالة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ومن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اللذين أكدا في خطاب القسم وفي البيان الوزاري توطيد العلاقات مع العالم العربي"، مشددة على "العلاقة المميزة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".
وتوجهت بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على "الوقوف الدائم إلى جانب لبنان، خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها ، كما شكرت "الوزير البنيان ونوابه على حفاوة الإستقبال وعلى البرنامج الرسمي المعد للزيارة".
وعبرت عن "تقديرها الكبير لتميّز وزارة التربية بأن تكون الرائدة في توقيع مذكرة التعاون هذه ، وذلك لفتح الطريق أمام 13إتفاقية لبنانية - سعودية معدّة للتوقيع بين الجانبين".
واشادت "بالنظرة المشتركة لدى وزارتي التربية في البلدين حول أهمية هذا القطاع في إعداد الموارد البشرية كأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"، مشددة على انه "على الرغم من كون لبنان في أزمة كبيرة ، إلا أنه لا يزال يقوم بدوره التربوي بكل قوة لمواكبة ركب التقدم التربوي العالمي".
واشارت إلى ان "التحضير لهذه الزيارة الرسمية ومن ثم الإجتماعات مع المسؤولين أظهرت التقاطع الكبير بين الخطة الإستراتيجية للوزارتين في البلدين، إذ أنهما تعملان لتحقيق رؤية قوامها أن المدرسة هي أساس التطوير وأنها مؤسسة متجددة ذاتيا بفعل تمكين المديرين والهيئة التعليمية من خلال التدريب المستمر. وأننا والجانب السعودي مقتنعون بأن التربية هي الأداة الأهم لتحقيق التنمية، وإن شراكتنا مع المملكة تسهم في أن يكون لنا موقع إنتاج معرفة تربوية عربية في العالم".
قرانوح
من جهته، اعتبر السفير قرانوح أن "توقيع مشروع مذكرة التفاهم اللبنانية - السعودية للتعاون في التربية والتعليم والبحث العلمي، هو مؤشر إيجابي للحفاظ على دور لبنان في نهضة هذا لقطاع ".
ورأى أن "وجود الوزيرة كرامي كمتخصصة تربوية في سدة المسؤولية كان له الدور الأساسي في نجاح البرنامج الحافل للزيارة"، محتفيا "بكون هذا التوقيع يشكل بواكير الإتفاقيات ببداية مهامه كسفير في المملكة العربية السعودية".
أخبار لبنان
ونظيرها
السعودي
مشروع
مذكرة
تعاون
وتعليمي:
لبنان
كبيرة
بدوره
التربوي
لمواكبة
التقدم
العالمي
التالي
سامي الجميّل عرض ورسامني للأزمات الإنمائية والخدماتية في المتن الشمالي
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-12
كرامي اطلعت من وفد رابطة الجامعات الإسلامية على مشاريع التعاون والتعليم في زمن الحروب
أخبار لبنان
2026-05-12
كرامي اطلعت من وفد رابطة الجامعات الإسلامية على مشاريع التعاون والتعليم في زمن الحروب
0
أخبار لبنان
2026-05-20
كرامي شاركت في لندن في المنتدى العالمي حول "الابتكار والتعاون في التعليم" وتشديد على حاجة لبنان إلى دعم دولي
أخبار لبنان
2026-05-20
كرامي شاركت في لندن في المنتدى العالمي حول "الابتكار والتعاون في التعليم" وتشديد على حاجة لبنان إلى دعم دولي
0
آخر الأخبار
2026-05-30
الرئيس نواف سلام: ما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكًا لسيادة لبنان بل عملية محو للتاريخ
آخر الأخبار
2026-05-30
الرئيس نواف سلام: ما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكًا لسيادة لبنان بل عملية محو للتاريخ
0
أخبار لبنان
2026-04-28
الراعي: رغم ما يتعرض له لبنان من أزمات ورياح عاتية يبقى ثابتا بفضل الإيمان والصلاة
أخبار لبنان
2026-04-28
الراعي: رغم ما يتعرض له لبنان من أزمات ورياح عاتية يبقى ثابتا بفضل الإيمان والصلاة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:48
رجي: إستئناف صادرات لبنان إلى السعودية صفحة مشرقة
أخبار لبنان
17:48
رجي: إستئناف صادرات لبنان إلى السعودية صفحة مشرقة
0
أخبار لبنان
17:46
عيسى الخوري: اليوم تعود منتجاتنا إلى سوقٍ شقيق
أخبار لبنان
17:46
عيسى الخوري: اليوم تعود منتجاتنا إلى سوقٍ شقيق
0
أخبار لبنان
16:18
الرئيس عون يشكر ولي العهد السعودي على استئناف استيراد المنتجات اللبنانية: هذا القرار تعبيرٌ صادقٌ عن عمق الأخوة العربية
أخبار لبنان
16:18
الرئيس عون يشكر ولي العهد السعودي على استئناف استيراد المنتجات اللبنانية: هذا القرار تعبيرٌ صادقٌ عن عمق الأخوة العربية
0
أخبار لبنان
16:07
اتصال بين فيصل بن فرحان ونواف سلام: توجيه سعودي باستئناف الصادرات اللبنانية ودعم لاستقرار لبنان وسيادته
أخبار لبنان
16:07
اتصال بين فيصل بن فرحان ونواف سلام: توجيه سعودي باستئناف الصادرات اللبنانية ودعم لاستقرار لبنان وسيادته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:56
ولي العهد السعودي يأمر باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب الرئيسين عون وسلام
خبر عاجل
15:56
ولي العهد السعودي يأمر باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب الرئيسين عون وسلام
0
آخر الأخبار
2026-06-08
وسائل إعلام إسرائيلية: مستشفى إيخلوف في تل أبيب أعلن انتقاله للعمل تحت الأرض والغرف المحصنة
آخر الأخبار
2026-06-08
وسائل إعلام إسرائيلية: مستشفى إيخلوف في تل أبيب أعلن انتقاله للعمل تحت الأرض والغرف المحصنة
0
آخر الأخبار
2026-04-01
تفجير ٤ منازل على اطراف دبل - عيتا الشعب بالقرب من المعصرة الحديثة
آخر الأخبار
2026-04-01
تفجير ٤ منازل على اطراف دبل - عيتا الشعب بالقرب من المعصرة الحديثة
0
رياضة
2026-04-05
بعد حادث السير المروّع... ظهور علني أول للملاكم جوشوا (فيديو)
رياضة
2026-04-05
بعد حادث السير المروّع... ظهور علني أول للملاكم جوشوا (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:07
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة
أمن وقضاء
03:07
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة
2
أمن وقضاء
04:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع
أمن وقضاء
04:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع
3
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
4
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
5
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
7
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
8
أخبار دولية
00:02
القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات
أخبار دولية
00:02
القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More