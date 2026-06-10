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سامي الجميّل عرض ورسامني للأزمات الإنمائية والخدماتية في المتن الشمالي
أخبار لبنان
2026-06-10 | 15:09
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سامي الجميّل عرض ورسامني للأزمات الإنمائية والخدماتية في المتن الشمالي
زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، في حضور النائب الياس حنكش.
ونقل الجميّل وحنكش إلى الوزير صرخة البلديات التي تعاني من أزمات إنمائية وخدماتية، وبخاصة في ما يتعلق بتأهيل الطرقات وإصلاح جدران الدعم والبنى التحتية، مشددين على ضرورة المباشرة بالمعالجات المطلوبة مع إنتهاء فصل الشتاء وإستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع.
وتناول اللقاء البحث في عدد من المشاريع الإنمائية والحيوية في المتن الشمالي، وسبل تسريع تنفيذها بما يساهم في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية وتأمين السلامة المرورية وتلبية حاجات المواطنين.
كما وجرى تأكيد أهمية التعاون لدفع المشاريع الإنمائية قدماً ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
أخبار لبنان
الجميّل
ورسامني
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الإنمائية
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