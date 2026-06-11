رئاسة الجامعة اللبنانية: تأجيل الامتحانات في الجنوب وصيدا أسبوعا إضافيا

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "نظرا إلى عدم استقرار الظروف الأمنية، تم تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة كافة في الجنوب ومدينة صيدا أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد 21 حزيران 2026.