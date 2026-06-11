افرام: كل الشكر للمملكة... خطوة داعمة للبنان في ظروف صعبة

نشكر جزيل الشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. خطوة داعمة للبنان في ظروف صعبة، تعكس عمق العلاقات اللبنانية – السعودية، وتمنح الاقتصاد اللبناني دفعةً مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المزارعين…
— Neemat Frem (@neematfrem) June 11, 2026
نشكر جزيل الشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. خطوة داعمة للبنان في ظروف صعبة، تعكس عمق العلاقات اللبنانية – السعودية، وتمنح الاقتصاد اللبناني دفعةً مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المزارعين…