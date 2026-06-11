افرام: كل الشكر للمملكة... خطوة داعمة للبنان في ظروف صعبة

كتب النائب نعمة افرام عبر صفحته على منصة إكس: "نشكر جزيل الشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قرار استئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. خطوة داعمة للبنان في ظروف صعبة، تعكس عمق العلاقات اللبنانية - السعودية، وتمنح الاقتصاد اللبناني دفعةً مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المزارعين والصناعيين والمصدرين اللبنانيين. كل الشكر للمملكة على وقوفها المستمر الى جانب لبنان".