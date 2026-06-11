رئيس الكتائب يزور بلدية الجديدة-البوشرية-السد: لضرورة تعزيز العمل البلدي وتفعيل المشاريع الإنمائية

قام رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، بزيارة إلى بلدية الجديدة – البوشرية – السد، حيث كان في استقباله رئيس البلدية أوغست باخوس، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي، والمخاتير، ورئيس المجمع الرياضي وأعضاء مجلس الادارة. كما رافق رئيس الحزب رئيس اقليم المتن الشمالي ميشال الهرواي ورؤساء اقسام المنطقة.



‎وخلال اللقاء، شدد الجميّل على أهمية قيام البلديات بواجباتها تجاه المواطنين، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل البلدي وتفعيل المشاريع الإنمائية التي تلبّي حاجات السكان وتساهم في تحسين مستوى الخدمات.



‎كما قام بجولة في مكاتب وأقسام البلدية، اطّلع خلالها على سير العمل الإداري والخدمات المقدّمة، مثنياً على الجهود المبذولة في سبيل خدمة أبناء المنطقة.