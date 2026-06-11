بعد تقرير الـLBCI باشرت شركة رامكو بأعمال رفع النفايات

بعد تقرير الـLBCI الذي سلّط الضوء على أزمة النُفايات المتراكمة بمحاذاة جزء من أوتوستراد ميرنا الشالوحي، باشرت شركة رامكو، بالتعاون مع بلدية برج حمود، أعمال رفع النفايات وتنظيف الموقع، حيث أزيلت النفايات بالكامل وأصبح المكان نظيفاً بعد أن كان قد تحوّل إلى مكب عشوائي.



وفي وقتٍ طغى فيه تبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية، أظهر التنسيق والتعاون بين البلدية والشركة المشغّلة أن الحلول تبقى ممكنة متى توافرت الإرادة، وأن معالجة المشكلات لا تحتاج دائماً إلى مزيد من الجدل بقدر ما تحتاج إلى قرار بالتحرّك والعمل.



ويبقى الأمل بأن تُستكمل هذه الخطوة بإجراءات تمنع تكرار المشكلة، سواء عبر تعزيز المراقبة في الموقع أو وضع لافتات تحذيرية تمنع رمي النفايات، حفاظاً على نظافة المكان.