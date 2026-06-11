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رئيس الكتائب زار بلدية الجديدة - البوشرية - السد: لضرورة تفعيل العمل البلديّ في هذه الظروف

أخبار لبنان
2026-06-11 | 12:30
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رئيس الكتائب زار بلدية الجديدة - البوشرية - السد: لضرورة تفعيل العمل البلديّ في هذه الظروف
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رئيس الكتائب زار بلدية الجديدة - البوشرية - السد: لضرورة تفعيل العمل البلديّ في هذه الظروف

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، بلدية الجديدة – البوشرية – السد.

وشدد الجميّل على أهمية "قيام البلديات بواجباتها تجاه المواطنين، سيما في ظل الظروف الراهنة.

وأكّد ضرورة تعزيز العمل البلديّ وتفعيل المشاريع الإنمائية التي تلبّي حاجات السكان وتساهم في تحسين مستوى الخدمات.

‎كما قام بجولة في مكاتب وأقسام البلدية، اطّلع خلالها على سير العمل الإداري والخدمات المقدّمة، مثنيًا على "الجهود المبذولة في سبيل خدمة أبناء المنطقة".

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