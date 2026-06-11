دعم أردنيّ للوقوف إلى جانب اللبنانيين

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فقد استقبلت اليوم الشاحنات التابعة للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، والمحملة بمخبز آلي متنقل مجهز بأحدث المعدات والأنظمة التقنية والذي تصل طاقته الإنتاجية لنحو 3500 رغيف بالساعة.



وذلك في إطار جهود الأردن الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف الصعبة.



وكان في الاستقبال على معبر المصنع الحدودي من الجانب اللبناني العميد بسام نابلسي، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة، والذي عبر الشكر والامتنان والعرفان للملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على هذه الهبة وعلى وقوف الاردن الدائم جانب لبنان.