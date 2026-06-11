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رئيس الجمهورية عرض مع مستشار وزير الخارجية السعودية الأوضاع في لبنان والمنطقة

أخبار لبنان
2026-06-11 | 15:31
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رئيس الجمهورية عرض مع مستشار وزير الخارجية السعودية الأوضاع في لبنان والمنطقة
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رئيس الجمهورية عرض مع مستشار وزير الخارجية السعودية الأوضاع في لبنان والمنطقة

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، مع مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات ومسار المفاوضات اللبنانية - الاميركية - الاسرائيلية في واشنطن. 

وخلال اللقاء حمل الرئيس عون الأمير يزيد شكره الى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي اتخذته القيادة السعودية باستئناف استيراد المملكة للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية.

وشدد على امتنان جميع اللبنانيين لهذه الخطوة التي تؤكد مرة اخرى وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان في مختلف الظروف والمجالات.

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