أبو الحسن للـLBCI: قطر تؤدي دورًا محوريًا في خفض التصعيد وجهود وقف النار في لبنان

أكد النائب هادي أبو الحسن في حديث للـLBCI ، أن الزيارة إلى قطر جاءت في إطار التشاور حول قضايا إقليمية، مشيرًا إلى أن الوفد لمس قراءة دقيقة وموضوعية لدى المسؤولين القطريين تتشابه مع الرؤية اللبنانية، واصفًا الأشقاء في قطر بالواقعيين.



ولفت أبو الحسن إلى أن الدوحة قامت بدور كبير في محاولات التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في لبنان، مشددًا على أن النقاشات التي جرت هناك كانت مثمرة جدًا، وأن قطر تواصل أداء دور مهم في خفض التصعيد ودعم التنمية في لبنان.



وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، أوضح أن الدبلوماسية القطرية، إلى جانب باكستان، تؤدي دورًا في تقريب وجهات النظر.



وعلى الصعيد الداخلي، أشار أبو الحسن إلى أن حزب الله دخل إلى الحكومة استنادًا إلى البيان الوزاري الذي يقوم على القبول بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم التهاون حيال الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي حتى الخط الأزرق، معتبرًا أن هذا الملف لا يحتمل أي مناورات، شأنه شأن مسألة حصر السلاح.