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عون عرض مع جابر الأوضاع المالية وأبرق الى بوتين... علوية: رئيس الجمهورية أنقذ سد القرعون من كارثة
أخبار لبنان
2026-06-12 | 06:30
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عون عرض مع جابر الأوضاع المالية وأبرق الى بوتين... علوية: رئيس الجمهورية أنقذ سد القرعون من كارثة
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير المال ياسين جابر، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع المالية في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة.
واستقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة مياه الليطاني سامي علوية، الذي اطلع الرئيس عون على وضع منشآت المصلحة في ظل الظروف الراهنة ولا سيما بعد تعرض محيط سد القرعون للاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى وضع معامل الطاقة الكهربائية ومشاريع الري التي تعمل في الجنوب والساحل الجنوبي، كما المشاريع المستقبلية للمؤسسة وانتشارها حول نهر الليطاني ولا سيما في البقاع والجنوب والتحديات التي تواجهها.
ولفت علوية بعد اللقاء، الى أن الرئيس عون ابدى استعداده للمساعدة في كل ما من شأنه تذليل العقبات التي تقف أمام عمل هذه المنشآت، مشيراً الى أن رئيس الجمهورية وعبر الاتصالات التي اجراها، انقذ سد القرعون من كارثة بعدما عمد الجيش الاسرائيلي الى استهداف محيطه ومنشآته الحيوية بسلسلة غارات تسببت بأضرار مباشرة طالت بعض البنى التحتية التابعة للسد ونظام امداد الطاقة فيه".
وقال: "ان الرئيس عون يعمل جاهداً على التنسيق بين القوى الأمنية، لتأمين الحماية لموظفي معامل الطاقة ليتمكنوا من الوصول الى أماكن عملهم".
وكان علوية اطلع الرئيس عون ايضا على وضع مخزون المياه في بحيرة القرعون وكيفية استثماره خلال ازمة تأمين الطاقة، وذلك بهدف انتاج الطاقة الكهرومائية خصوصاً في فصل الصيف. ولفت الى أن وضع البحيرة لناحية مخزون المياه جيد على رغم تحديات التلوث التي كانت تواجهها جراء تسرب مياه الصرف الصحي اليها، وهي ستتمكن من تأمين معدل 50 ميغاوات لانتاج الطاقة بهدف إمداد الشبكة العامة.
على صعيد آخر، ولمناسبة العيد الوطني الروسي، أبرق رئيس الجمهورية الىالرئيس فلاديمير بوتين مهنئا.
وجاء في برقية التهنئة: "لمناسبة إحتفال بلادكم الصديقة بالعيد الوطني، أعرب لفخامتكم عن تهنئتي القلبية، متمنيا للشعب الروسي دوام السلام والطمأنينة، ولبلادكم الخير والإزدهار. وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم إعتزازي بالروابط التاريخية التي تجمع بين بلدينا، وتطلعي الى تطوير علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات".
أخبار لبنان
جوزاف عون
ياسين جابر
سامي علوية
سد القرعون
بوتين
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