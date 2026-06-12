الصدي يلتقي مجالس إدارة المياه ومفوضي الحكومة: لتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات

افاد المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه في بيان بانه"و في إطار تفعيل الإدارة في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد ابوابه ملء الشغور، وبعد الانتهاء من تعيين مجالس إدارة المياه في بيروت وجبل لبنان، الشمال، البقاع والجنوب – وبعضها كان منتهي الولاية منذ اكثر من 18 عاماً- عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماعات متتالية مع أعضاء مجالس الإدارة الجدد حيث شدّد امامهم على أهمية المهام المنوطة بهم وعلى دورهم الأساسي في تفعيل المؤسسات والسعي لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين. كما دعاهم الى التسلح بالشفافية والمناقبية وبالقانون وتطبيقه بشكل عادل بين الجميع.







كما ترأس الصدي اجتماع عمل مع مفوضي الحكومة لدى هذه المؤسسات والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، مشدداً على دورهم المحوري في انتظام اعمال مجالس الإدارة المنسجمة مع التوجهات العامة للحكومة تسهيلا لخدمة المواطن".