الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جامعة الكسليك احتفلت بـ "يوم فرنسا" تحت عنوان: "عند تقاطع الابتكار والثقافة والقيادة"
أخبار لبنان
2026-06-12 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
جامعة الكسليك احتفلت بـ "يوم فرنسا" تحت عنوان: "عند تقاطع الابتكار والثقافة والقيادة"
نظمت جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع سفارة فرنسا في لبنان والمركز الفرنسي في لبنان، "يوم فرنسا" تحت عنوان: "عند تقاطع الابتكار والثقافة والقيادة"، في حرم الجامعة في الكسليك، بمشاركة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ورئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل وشخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية واقتصادية وثقافية، إضافة إلى عدد من الطلاب.
سلامة
افتتح اللقاء بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفرنسي، ثم ألقت مديرة مكتب العلاقات مع الشركات في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان كلمة افتتاحية أكدت فيها "أن هذا الحدث يعكس التزام الجامعة بتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي وبناء شراكات ذات أثر مستدام. وأشارت إلى أن مستقبل المجتمعات لا يُنتظر بل يُصنع من خلال الحوار والتعاون وتبادل الخبرات، مستشهدة بمقولة الكاتب الفرنسي Antoine de Saint-Exupéry حول جعل المستقبل ممكنًا".
واعتبرت "أن النقاشات التي يتضمنها الحدث حول القيادة والذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال والهوية الثقافية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين لبنان وفرنسا.
الأب مكرزل
ثم ألقى رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزف مكرزل كلمة ترحيبية، شدد فيها على عمق العلاقات اللبنانية – الفرنسية، معتبرًا أنها "تتجاوز الأبعاد الديبلوماسية والسياسية التقليدية لتستند إلى تاريخ طويل من الاعتراف المتبادل والتفاعل الثقافي والحضاري". وأكد "أن حضور فرنسا في جامعة الروح القدس – الكسليك لا يقتصر على البعد الرمزي، بل يترجم من خلال التزامات أكاديمية متينة وشراكات فاعلة وتعاونات استراتيجية تتيح للطلاب والباحثين فرصًا حقيقية للتطوير والانفتاح على آفاق جديدة".
وأشار إلى "أن انضمام الجامعة إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، وعلاقاتها الوثيقة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الفرنسية، إضافة إلى التعاون القائم مع نقابة المحامين في باريس ونقابة المحامين في كاين – نورماندي، ومشاركتها في مشاريع «إيراسموس+» و«MIC» وغيرها، تشكل جميعها نماذج ملموسة لشراكة أكاديمية مثمرة بين لبنان وفرنسا.
كما نوّه بالعلاقة المميزة التي نسجتها الجامعة مع صحيفة «لو فيغارو»، ولا سيما مع مديرها التحريري السيد إيف تريار، معتبرًا "أن هذه الشراكة تعكس الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجامعة كمنصة للحوار والفكر العام".
وفي ظل التحديات التي يواجهها لبنان، أكد الأب مكرزل "أن الجامعات اللبنانية تتحمل اليوم مسؤولية كبرى تتمثل في حماية الأجيال الشابة من الإحباط واليأس، وتأمين التعليم والأمل بمستقبل أفضل".
ووجه نداءً إلى فرنسا داعيًا إياها إلى "مواصلة دعم لبنان وألا تدعه يتحول إلى مجرد ذكرى أو حالة من الحنين إلى الماضي، بل كشريك قادر على التجدد والحفاظ على نموذج التعددية الذي يميّزه في المنطقة. ودعا السفير الفرنسي إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين، وجعل جامعة الروح القدس – الكسليك مختبرًا حيًّا للعلاقات اللبنانية – الفرنسية، من خلال توسيع برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات التراث والابتكار والذكاء الاصطناعي والفرنكوفونية والسياسات العامة ومستقبل المتوسط".
السفير الفرنسي
وأعرب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو عن سعادته بالمشاركة في "يوم فرنسا"، الذي يجسد متانة العلاقات التي تجمع الجامعة بفرنسا، مؤكدًا "أن هذه الشراكات تساهم في تعزيز فرص الوصول إلى سوق العمل الفرنكوفوني في لبنان، وهو أحد الأهداف الأساسية للتعاون الجامعي".
وأشار إلى أن جامعة الروح القدس تُعد من أبرز شركاء فرنسا في القطاع الأكاديمي اللبناني، إذ ترتبط بستة برامج شهادات مزدوجة واتفاقيات تعاون أكاديمي في مجالات الإدارة والهندسة والقانون، إضافة إلى علاقات مع أكثر من ستين مؤسسة فرنسية عامة وخاصة موزعة على مختلف المناطق الفرنسية.
ولفت إلى أن السفارة الفرنسية تدعم هذه الروابط من خلال برامج منح متعددة، أبرزها "فرصة" لطلاب الماجستير، و"سفر" للدكتوراه المشتركة، و"سيدر" للأبحاث العلمية المشتركة، مشيداً بالحضور المتزايد لطلاب الجامعة في هذه البرامج، الأمر الذي يعكس مستوى التميز الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة وجاذبية فرنسا بالنسبة لطلابها.
كما نوّه بالدعم الذي تقدمه فرنسا للجامعات المسيحية الفرنكوفونية في لبنان، ومن بينها جامعة الروح القدس، من خلال شراكة بين وزارة الخارجية الفرنسية وجمعية "العمل المشرقي" (Oeuvre d'Orient)، بهدف مساعدة الطلاب المتفوقين المتضررين من الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن أكثر من 300 طالب استفادوا من هذا البرنامج منذ عام 2020. وأشار إلى أن الشركات الفرنسية العاملة في لبنان توظف أكثر من سبعة آلاف شخص، وواصلت عمليات التوظيف رغم الأزمات المتعاقبة، مستفيدة من جودة التعليم اللبناني ومن القدرات اللغوية المتعددة التي يتمتع بها الشباب اللبناني.
وأضاف: أن نحو ثلث العاملين في هذه الشركات يؤدون أيضًا مهامًا مرتبطة بأسواق خارج لبنان، ما يعكس الكفاءة العالية للكوادر اللبنانية.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وصف السفير ماغرو هذا القطاع بأنه أولوية استراتيجية وسياسية بالنسبة لفرنسا، مشيرًا إلى "نجاح السياسات الفرنسية في دعم شركات رائدة مثل "ميسترال"، إلى جانب بناء منظومة متكاملة تضم مؤسسات اقتصادية وأكاديمية متخصصة. وسياسيًا يشكل الذكاء الاصطناعي تحدياً للسيادة الوطنية، ما يستدعي الحد من التبعية الخارجية، وإدارة استهلاك الموارد الحيوية كالمياه والكهرباء، وتأمين الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا القطاع.
كما تحدث عن العلاقة الخاصة التي تجمع فرنسا بلبنان، مشيرًا إلى "أن هذا الشعور يشاركه جميع الفرنسيين المقيمين في البلاد". وشكر جامعة الروح القدس على استضافتها معرضًا فنيًا لأعمال زوجته المستوحاة من لبنان ودول المنطقة، معتبرًا "أن هذه الأعمال تعكس ارتباطًا إنسانيًا وثقافيًا عميقًا بالبلد".
وختم السفير ماغرو كلمته بالإشادة بإدارة الجامعة وهيئتها التعليمية، مثنيًا على قدرتها على مواجهة التحديات الصعبة التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية مع الحفاظ على مستوى أكاديمي رفيع. كما وجه تحية إلى الطلاب وعائلاتهم، معتبرًا "أن استمرار لبنان في تخريج نخبة من الكفاءات رغم الظروف الاستثنائية هو ثمرة عمل يومي دؤوب في خدمة الوطن".
طاولة مستديرة
ثم انعقدت الطاولة المستديرة الاستراتيجية تناولت موضوع "فرنسا ومستقبل الابتكار: القيادة، الذكاء الاصطناعي والهوية الثقافية"، وشارك في النقاش رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية – اللبنانية والمدير العام لمدرسة الأعمال العليا (ESA)السيد ماكسانس دويو، والمدير العام لشركة Publicis Communications – Levant يوسف نعمان، ورئيس لجنة مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية في لبنان (CCEF) والمدير العام والشريك في مجموعة دبّانة – صيقلي هادي ناصيف، والمديرة العامة لشركة Dictalive ميريام ظريفة.
وتناول المتحدثون التحديات والفرص التي يطرحها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور القيادة في مواكبة المتغيرات العالمية، إضافة إلى أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما شهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا مع الحضور حول آفاق التعاون بين لبنان وفرنسا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعليم.
جولة ثقافية وافتتاح معرض
اختُتم النشاط بجولة ثقافية شملت زيارة متحف جامعة الروح القدس – الكسليك، تلاها افتتاح معرض لزوجة السفير الفرنسي السيدة ماريا ماغرو بعنوان: "بين ضفتين... رحلة في الذاكرة"، الذي قدّم تجربة فنية مميّزة جسّدت التلاقي بين الإبداع والفنون والتعبير الثقافي.
كما قدّمت مديرة متحف الجامعة الدكتورة ألسي الديك شرحًا للحضور حول المعرض ومضامينه الفنية والثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة المتخصصة في الرسم بالألوان المائية ماريا ماغرو تنقّلت بين أنقرة وبيروت والقدس وإسطنبول، حيث وثّقت عبر لوحاتها المائية الأماكن التي أقامت فيها خلال المسيرة الدبلوماسية لزوجها السفير هيرفيه ماغرو، محوّلة العمارة والفضاءات إلى ذاكرة بصرية. كما طوّرت أسلوبها الفني من خلال الورش والأبحاث الشخصية، وامتدّ حسّها الجمالي إلى تصميم القوائم والمواد الفنية في المناسبات الرسمية.
أخبار لبنان
الكسليك
احتفلت
فرنسا"
عنوان:
تقاطع
الابتكار
والثقافة
والقيادة"
التالي
مستشفيات النبطية تواصل عملها رغم القصف… وجولة للـLBCI في مستشفى الرئيس نبيه بري
الصدي يلتقي مجالس إدارة المياه ومفوضي الحكومة: لتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
07:26
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بـ "يوم فرنسا" تحت عنوان: "عند تقاطع الابتكار والثقافة والقيادة"
منوعات
07:26
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بـ "يوم فرنسا" تحت عنوان: "عند تقاطع الابتكار والثقافة والقيادة"
0
أخبار لبنان
2026-04-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تدعو للمشاركة في معرض "مئوية الدستور اللبناني"
أخبار لبنان
2026-04-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تدعو للمشاركة في معرض "مئوية الدستور اللبناني"
0
أخبار لبنان
2026-03-26
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
أخبار لبنان
2026-03-26
باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"
0
أخبار لبنان
2026-04-23
"القيادة في زمن الحرب": سلسلة محاضرات في جامعة الروح القدس – الكسليك بمشاركة كارلوس غصن ونهلا بو دياب
أخبار لبنان
2026-04-23
"القيادة في زمن الحرب": سلسلة محاضرات في جامعة الروح القدس – الكسليك بمشاركة كارلوس غصن ونهلا بو دياب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:02
جلسة لمجلس الوزراء الإثنين في السرايا
أخبار لبنان
11:02
جلسة لمجلس الوزراء الإثنين في السرايا
0
أخبار لبنان
10:22
حزب الله أعلن تفاصيل التصدي لمحاولة الجيش الإسرائيليّ التقدّم باتجاه بلدة مجدل زون
أخبار لبنان
10:22
حزب الله أعلن تفاصيل التصدي لمحاولة الجيش الإسرائيليّ التقدّم باتجاه بلدة مجدل زون
0
أخبار لبنان
09:46
وزير الصحة في احتفال البلمند بتخرّج طلاب برنامج التعليم الطبي: مسؤوليتكم لا تقتصر على المهنة
أخبار لبنان
09:46
وزير الصحة في احتفال البلمند بتخرّج طلاب برنامج التعليم الطبي: مسؤوليتكم لا تقتصر على المهنة
0
أخبار لبنان
09:42
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": المجالس والفعاليات العاشورائية ستقام في الأماكن المقررة في الضاحية ابتداء من الأربعاء ١٧ حزيران الحالي
أخبار لبنان
09:42
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": المجالس والفعاليات العاشورائية ستقام في الأماكن المقررة في الضاحية ابتداء من الأربعاء ١٧ حزيران الحالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-11
الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!
أخبار لبنان
2026-06-11
الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!
0
أخبار دولية
2026-03-25
رئيس كردستان العراق يقول إن إيران "أقرّت" بأن القصف على البشمركة الثلاثاء كان "عن طريق الخطأ"
أخبار دولية
2026-03-25
رئيس كردستان العراق يقول إن إيران "أقرّت" بأن القصف على البشمركة الثلاثاء كان "عن طريق الخطأ"
0
أخبار دولية
2026-02-01
ترامب يقول إنه يرحب بالاستثمارات الصينية في النفط الفنزويلي
أخبار دولية
2026-02-01
ترامب يقول إنه يرحب بالاستثمارات الصينية في النفط الفنزويلي
0
أخبار لبنان
2026-06-09
بدر من قصر بعبدا: الرئيس عون متمسك بمواصلة المساعي لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار
أخبار لبنان
2026-06-09
بدر من قصر بعبدا: الرئيس عون متمسك بمواصلة المساعي لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
أضرار جسيمة في مستشفى حيرام ومواقع أثرية في صور…
أخبار لبنان
07:23
أضرار جسيمة في مستشفى حيرام ومواقع أثرية في صور…
0
أخبار لبنان
07:21
مستشفيات النبطية تواصل عملها رغم القصف… وجولة للـLBCI في مستشفى الرئيس نبيه بري
أخبار لبنان
07:21
مستشفيات النبطية تواصل عملها رغم القصف… وجولة للـLBCI في مستشفى الرئيس نبيه بري
0
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: الاتفاق الإيراني- الأميركي سينعكس على لبنان
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: الاتفاق الإيراني- الأميركي سينعكس على لبنان
0
أخبار لبنان
04:06
بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل
أخبار لبنان
04:06
بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل
0
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
0
أخبار لبنان
13:40
السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب
أخبار لبنان
13:40
السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:37
توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط
0
أخبار لبنان
13:36
وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب
أخبار لبنان
13:36
وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:27
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:27
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
05:18
ختم 3 معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زيوت النخيل خلافاً للمعايير الصحية
أمن وقضاء
05:18
ختم 3 معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زيوت النخيل خلافاً للمعايير الصحية
3
أخبار لبنان
08:19
"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض
أخبار لبنان
08:19
"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض
4
خبر عاجل
07:14
أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي
خبر عاجل
07:14
أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي
5
خبر عاجل
04:11
وكالة مهر الإيرانية: مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام أميركا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار البحري والمفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني
خبر عاجل
04:11
وكالة مهر الإيرانية: مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام أميركا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار البحري والمفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني
6
حال الطقس
03:34
طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات
حال الطقس
03:34
طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات
7
اسرار
23:53
أسرار الصحف 12-6-2026
اسرار
23:53
أسرار الصحف 12-6-2026
8
أخبار لبنان
06:48
سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة
أخبار لبنان
06:48
سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More