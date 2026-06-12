"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض

يهمّ مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي التوضيح أن كلام الرئيس وليد جنبلاط عن وجود فريق لبناني في واشنطن "إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين"، والذي أتى في سياق مقابلته مع قناة "الجزيرة"، كان المقصود به بعض الناشطين السياسيين اللبنانيين العاملين في مراكز أبحاث أميركية في واشنطن، في لوبي يقدّم المصالح الإسرائيلية على مصالح لبنان وأبنائه.



وتؤكد المفوضية أن هذا التصريح لا يطال الوفد اللبناني المفاوض، الذي يسعى جاهداً إلى وقف الحرب، ويحظى بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي.