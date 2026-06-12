الحجار بحث مع وفد من نواب بيروت في شؤون العاصمة الإدارية والمالية

بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع وفد من نواب بيروت ضم: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، بولا يعقوبيان، نديم الجميل، فيصل الصايغ، هاكوب ترزيان، أمين شري، عدنان طرابلسي، إدكار طرابلسي، نقولا صحناوي، ومحمد خواجة، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان، في شؤون العاصمة الإدارية والمالية، وسبل تعزيز الدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظ والمجلس البلدي، بما يؤمن حسن سير المرفق العام، وتحسين الواقع الخدماتي في بيروت.



كما تناول المجتمعون الأوضاع الأمنية في العاصمة، والإجراءاتوالتدابير المتخذة لتنظيم السير وتخفيف الازدحام وقمع المخالفات، وتعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت للحفاظ على الأمن فيها.



وشدد الحجار على أن "بيروت، بما تمثله من رمزية وطنية ودور جامع لجميع اللبنانيين، تحظى بمتابعة خاصة من الوزارة"، مؤكدا "الحرص على أهمية تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة".