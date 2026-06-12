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الشرع يؤكد أن لا نية لسوريا الدخول إلى لبنان

أخبار لبنان
2026-06-12 | 09:09
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الشرع يؤكد أن لا نية لسوريا الدخول إلى لبنان
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الشرع يؤكد أن لا نية لسوريا الدخول إلى لبنان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زوّاره، أنّ لا نية لدمشق الدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يُتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات، وفق ما أفاد مصدران كانا حاضرين في اللقاء وكالة فرانس برس الجمعة.
     
وكان مصدر دبلوماسي أفاد فرانس برس، بأنّ الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار/مارس، من أجل التدخل ضدّ حزب الله في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه حدودا طويلة. 
     
وقال أحد المصدَرين طالبا عدم كشف اسمه الجمعة، إن الشرع تطرّق إلى الملف اللبناني خلال لقائه في قصر الشعب وفدا ضمّ أكثر من 70 من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق. وبحسب المصدر، فقد أكد أنّ "ما يُتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات".
     
وكانت الرئاسة السورية أفادت الخميس عن إجراء هذا اللقاء، مشيرة إلى أنّه تناول قضايا خدمية وتنموية تهم أبناء محافظة ريف دمشق.
     
ولم يتطرق البيان الرسمي إلى تصريحات الشرع بشأن لبنان.
     
 

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