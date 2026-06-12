مرقص بعد استقباله المدعي العام التمييزي: لا إلزام للإعلاميين بالمثول أمام الضابطة العدلية والتشديد على احترام حرية الإعلام

استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.



إثر اللقاء، قال الوزير مرقص: "تم التأكيد على احترام حرية الإعلام والرأي والتعبير المكفولة دستورًا، والتشديد على تطبيق الأصول القانونية في ملاحقة الإعلاميين، ولا سيما عدم إلزامهم بالمثول أمام الضابطة العدلية. كما تم البحث في مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة، والتأكيد على احترام مبدأ فصل السلطات، وفي الوقت عينه تعزيز التنسيق مع وزارة الإعلام بما يؤمّن حماية الصحافيين والإعلاميين ضمن الأطر القانونية".

