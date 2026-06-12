العلاقات الإعلامية في "حزب الله": المجالس والفعاليات العاشورائية ستقام في الأماكن المقررة في الضاحية ابتداء من الأربعاء ١٧ حزيران الحالي

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله نفياً قاطعاً ما يروّج له البعض من خلال بيانات تنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول إلغاء جميع مجالس وفعاليات عاشوراء المقررة في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وفي هذا الإطار، ستقام المجالس والفعاليات العاشورائية في الأماكن المقررة في الضاحية الجنوبية لبيروت، لا سيما المجلس العاشورائي المركزي عند مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) ابتداء من يوم الاربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٦ عند الساعة ٦:٠٠ عصرا.