حزب الله أعلن تفاصيل التصدي لمحاولة الجيش الإسرائيليّ التقدّم باتجاه بلدة مجدل زون

أعلن حزب الله تفاصيل تصدي "المقاومة الإسلامية لمحاولة الجيش الإسرائيليّ التقدّم باتجاه بلدة مجدل زون".



وأوضح البيان أنّه "بعد رصد قوّة إسرائيليّة مؤلّفة من 12 آلية مدرّعة بدأت بالتحرك ليل الخميس 11-06-2026 من بلدة شمع إلى مثلّث الرجمين – طير حرفا ومن ثمّ إلى منطقة وادي حسن باتجاه أطراف بلدة مجدل زون تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فوسفوريّة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخية متكرّرة وأجبروها على الإنكفاء".



وأوضح البيان أنّ العملية تزامنت مع استهداف "المجاهدين تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعيّة، واستهداف دبّابتي ميركافا بالصواريخ الموجّهة في البلدة وتدميرهما".



وقال: "مع ساعات الفجر الأولى للجمعة 12-06-2026 حاولت القوة الإسرائيلية التقدم مجددًا باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، فكمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية ودمّروا دبّابتي ميركافا".



وأضاف: "ثم نفذ سلاح المدفعية في المقاومة رماياتٍ باتجاه القوة المعادية بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات، وأجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفا".



وأثناء انسحاب القوّة من وادي حسن نحو بلدة طير حرفا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عبوة ناسفة بآلية عسكريّة ما أدّى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها، على ما لفت البيان.