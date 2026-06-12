جلسة لمجلس الوزراء الإثنين في السرايا

يعقد مجلس الوزراء، الثالثة بعد ظهر الإثنين المقبل، في 15 الحالي، جلسة في السرايا الكبيرة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.