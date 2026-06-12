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مصادر للـLBCI: رفض اتفاق وقف إطلاق النار سيؤدي إلى استمرار التدمير والتهجير
أخبار لبنان
2026-06-12 | 13:33
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مصادر للـLBCI: رفض اتفاق وقف إطلاق النار سيؤدي إلى استمرار التدمير والتهجير
أفادت مصادر متابعة للمفاوضات، بأن رفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في ٣ حزيران والعمل على تجاوزه سيؤدي إلى استمرار التدمير والتهجير، وبأن استمرار الحرب من قبل حزب الله والحرس الثوري الايراني محصور بضرورات التفاوض مع إيران.
وأكدت المصادر للـLBCI، أن فارق ميزان القوى لا يعوض بنتائجه الكارثية إلا من خلال الإستقلال الكامل والفصل الواضح بين مفاوضات واشنطن وإسلام آباد وغيرها.
واعتبرت المصادر أن الإستقلال في القرار السياسي وضع إسرائيل بموقع المتلقي وتعنت إسرائيل يقوي الموقف الإيراني على حساب الولايات المتحدة التي ضغطت وصولا إلى تحقيق تنازل لوقف إطلاق نار كامل ومنطقة تجريبية هي قلعة الشقيف ومحيطها.
وشددت المصادر على أن تنفيذ هذه المكاسب بشكل بداية عملية لوقف النزوح الكارثي وبداية لعودة الناس إلى ديارها وعلى أن الحديث عن مناطق تجريبية هدفه المباشر عودة الجيش للسيطرة على منطقة جنوب الليطاني والخطوة الأولى هي العودة إلى مدينة بنت جبيل.
كما شددت على أن مفاوضات واشنطن لا تهدف إلى تحقيق هدنة او وقت مستقطع وهذا ما لا نسعى إليه، بل أن هدف التفاوض هو إبرام اتفاق ينتج أمنا ثابتا وعودة كريمة للسكان وإعادة البناء وان البديل ليس وصاية إيرانية فهذا سراب لا نصيب له بالتحقق وأن عدم تطبيق اتفاق وقف النار سيعني أن البديل هو استمرارالحرب وامتداد نيرانها إلى الضاحية والبقاع.
وأشارت المصادر إلى أن اعلان واشنطن واستمرار المفاوضات هو الفرصة الأخيرة، علما أن لدينا شعورا بأن إسرائيل لا تريد أن تعطينا شيئا، ولكن لا يمكننا أن نعطل المفاوضات لأن هذا ما يريده الإسرائيلي.
أخبار لبنان
للـLBCI:
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التدمير
والتهجير
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