باسيل لـ"جدل": "ورقة" الحزب أساسية لدى إيران والحزب انتخب الرئيس ومنح الحكومة الثقة

أكّد النائب جبران باسيل أنّ إسرائيل وليس حزب الله هي التي لم تحترم وقف إطلاق النار في الأشهر السابقة قبل الحرب الأخيرة.



ورأى في حديث لبرنامج "جدل" أنّ خطأ الحزب هو أنّه لم يدافع عن لبنان إلّا عندما انضربت إيران، لذلك فقد مشروعيته.



وعن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال: "عندما لا يتفقون على بيان يذكرون المواقف، إذًا في المفاوضات لم يذكروا "انسحاب إسرائيل" و"الله يساعد" المفاوض اللبنانيّ الذي يفاوض من دون ورقة تعبّر عن موقف داخليّ موحّد".



وشدد على وجوب أن يكون لبنان بحالة سلام مع الكل إسرائيل وإيران وغيرها من البلاد لكن من دون أن تملء علينا أي دولة تعليمات.



وأوضح باسيل أنّ "ورقة" الحزب أساسية لدى إيران ولن تساوم في خسارتها إياها "في حين خسرت أوراقها الأخرى فهي لم تتحرك إلّا عندما كان لها مصلحة في ذلك وخاطئ من يعتقد أنّها ستبدي مصلحة لبنان على مصلحتها".



وقال إنّ إسرائيل لا يمكنها أن تشنّ حربًا على لبنان من دون الدعم الأميركيّ وإنّ إيران تملك ورقتي تفاوض باب المندب ومضيق هرمز لكن هذا لا يعني أنّ وضع إيران الاقتصاديّ ليس متراجعًا.



ورأى أنّ الرئيس السوريّ أحمد الشرع أظهر عقلانية كبيرة برفضه التورّط "بالوحول اللبنانية".



وتساءل: "عندما يطالب بعض المسؤولين بعدم وقف إطلاق النار إلى حين انتهاء "حزب الله" هل يدرك أنّ هذا يعني انتهاء الجنوب أيضًا من حيث عمليات التدمير"؟



وأكّد أنّه لا شك فيه أنّ حزب الله أخطأ بإدخال لبنان في الحروب، "لكن إذا أخطأ فريق لبنانيّ لا يعني أن نقف إلى جانب إسرائيل والموافقة على تدميراتها".



وشدد على أنّ ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في الجنوب ليس منطقة منزوعة من السلاح بل منطقة غير قابلة للعيش وهذا النهج يدلّ على هدف إسرائيل بالتوسّع.



وقال: "أدخلونا في حرب كنّا في غنى عنها ومصالح أميركا وإسرائيل مشتركة ومتقاربة في شأن لبنان فلا يخبرنا أحد أنّ لإسرائيل لا أطماع توسّعية في لبنان إذا استطاعت القيام بذلك".



وأوضح باسيل أنّ وقف إطلاق النار عبارة عن اعتراف من الجانب الإيرانيّ والأميركيّ أنّ الحرب لا ترجمة سياسية لها أو نتيجة ناجحة وما نعيشه الآن هو رفض الطرفين لهذه النتيجة.



ورأى أنّ الكذب طال الطرفين فوزراء الحزب ينتفضون على الحكومة لكنّهم ضمنها والحكومة تندد بقرارات الحزب ويتعاملون مع وزرائه.



ولفت إلى انّ الحزب انتخب رئيس الجمهورية ولم يعطه حتى الخيار في تقرير مصير لبنان.



وشدد على أنّ لبنان ليس منتصرًا لكنّه يجب أن لا يكون مستسلمًا، مشيرًا مجددًا إلى أنّ حزب الله هو من انتخب رئيس الجمهورية وهو من منح الحكومة الثقة فقام بعمل سياسيّ ليتحمّل مسؤوليته.